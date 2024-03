Viaggio di istruzione negato al Parzanese ad Ariano: protestano gli studenti I manifestanti chiedono un confronto urgente con la dirigenza scolastica: fuori la verità

"Più rispetto e serietà, meno bugie. Vogliamo la verità." E' il messaggio degli studenti di tutte le quinte classi del liceo Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino, stamane in agitazione davanti alla sede dello storico edificio arianese. Una mobilitazione massiccia in difesa dei propri diritti.

L'indignazione

"Sono ben cinque anni - fanno sapere gli studenti arrabbiati - che non facciamo più un viaggio di istruzione e siamo al quinto anno. Dopo numerosi richiami, solleciti da parte nostra riguardo l'organizzazione di una gita, la segreteria non è riuscita finora a darci una delucidazione in merito.

Ci avevano inviato una circolare dove vi era una scadenza datata cinque marzo 2024 inerente un viaggio di istruzione a Madrid al fine di poter pagare il bollettino, inspiegabilmente bloccata. Ci è stato detto che vi è un problema di agenzia. Ma noi riteniamo che siano solo bugie. Non è questa la verità."

Un copione o meglio un film già visto

"Anche l'anno scorso sono verificati gli stessi identici problemi per il viaggio di istruzione a Barcellona. Anzi in quel caso, peggio ancora, avevano effettuato già il pagamento, poi successivamente annullato sempre per problemi con l'agenzia. Noi che facevamo il quarto dovevamo andare un giorno soltanto a Roma ma il viaggio fu annullato, ci promisero poi Napoli ma nulla. Ora basta, siamo stanchi di essere presi in giro."

La richiesta

"Vogliamo un confronto diretto, faccia a faccia con la dirigente scolastica. I nostri genitori ci hanno provato ma non hanno ottenuto nessuna rassicurazione in merito. Come se il problema non riguardasse la dirigenza. Ogni volta che chiediamo di essere ascoltati ci indirizzano dal vice preside. Quella di oggi è solo una prima nostra azione di protesta ma siamo pronti a tutto pur di difendere i nostri diritti."