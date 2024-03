Comune Avellino: inchiesta appalti, si dimette il consigliere Diego Guerriero Ha lasciato gli incarichi sia da consigliere comunale che da consigliere provinciale

di Paola Iandolo

Ha lasciato il consiglio comunale e quello provinciale di Avellino. Diego Guerriero,il capogruppo di Viva la Libertà, geologo, travolto dall'inchiesta giudiziaria sui presunti appalti condizionati dal sindaco Festa, si è dimesso. Guerriero aveva subito una perquisizione i primi di marzo, insieme al fratello Fabio, architetto, titolari di una società che avrebbe beneficiato di un appalto pubblico per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Castagno. Intanto il 22 marzo è fissato il riesame per i fratelli Guerriero, difesi dall'avvocato Marino Capone, e avranno modo di chiarire la loro posione e far chiarezza sul loro operato. Riesame previsto anche per la dirigente comunale indagata, Filomena Smiraglia e difesa dall'avvocato Marco Campora.

La nota

In una nota ha ribadito la sua "estraneità alla vicenda giudiziaria", anche se ha "piena fiducia nell'operato della magistratura".