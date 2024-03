Avellino: Vincenzo Sorrentino aderisce al partito pensionati e lavoratori Nominato vice segretario nazionale comparto legalità

Continuano gli ingressi nel partito pensionati e lavoratori per l’Italia. I vertici nazionali del partito si sono ritrovati due giorni fa per una riunione in vista delle prossime scadenze elettorali ma anche per discutere temi di attualità a livello regionale e locale. Nel corso dell’incontro si è discusso anche di nuovi ingressi nel partito.

Nella giornata di oggi ha aderito anche l’avvocato Vincenzo Sorrentino, del foro di Nola. Avvocato penalista, iscritto all’albo degli avvocati dal 17.10.1979, Iscritto quale cassazionista dal 23.06.1994.

Nominato commissario agli esami di avvocato presso la corte di appello di Napoli nel biennio 2004/2005. Nominato consigliere di disciplina presso la corte di appello di Napoli. Nel quadriennio 2015-2018 insignito della medaglia d’oro per i quarant’anni di professione forense dal 17.12.2022. Già segretario nazionale della Fds, riceve la carica di vice Segretario nazionale per il comparto legalità.