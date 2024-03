Ferrante: "Entro metà aprile il ripristino dei collegamenti ferroviari" Sopralluogo del sottosegretario al Mit ad Ariano nel cantiere della galleria Starza

Entro il prossimo 14 aprile e forse anche prima, il ripristino dei collegamenti ferroviari, lungo la tratta Roma-Bari-Lecce. Ad annunciarlo stamane è stato il sottosegretario di governo Tullio Ferrante da Ariano Irpino, nel corso di un sopralluogo effettuato nel cantiere di località Cristina, in prossimità della galleria Starza interessata dal movimento franoso.

Presenti Fabio Rapuano della direzione operativa infrastrutture di Napoli di Rfi, il sindaco Enrico Franza insieme all'assessore Toni La Braca e al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella. Insieme a Ferrante la delegazione arianese di Forza Italia, con il commissario politico Giancarlo Giarnese, Giovannantonio Puopolo e Giuliana Franciosa.

"Una forza lavoro, che sta operando in condizioni proibitive giorno e notte, 70 persone tra maestranze, progettisti e tecnici. Un cronoprogramma quello di Rfi che verrà rispettato. Nonostante le tempistiche stringenti che abbiamo fissato per il completamento - ha detto Ferrante - sono stati messi in campo interventi mirati sulla fondazione della galleria e sulla ricostruzione di tratti che garantiscono la funzionalità portante dell'intera opera, come ad esempio l’installazione di sensori di monitoraggio da remoto di ultima generazione.

Si tratta di intervento particolarmente complessi ma che, per l’importanza rivestita da una tratta utilizzata quotidianamente da migliaia di cittadini, garantiranno la riapertura ad un mese di distanza dalla frana con l’aggiunta di ulteriori misure di sicurezza dimostrando la capacità di risposta del sistema Paese."