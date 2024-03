Melillo: "Custodire il dono grande della resurrezione per uscire dall'oscurità" Il messaggio del Vescovo nel giorno del giovedì santo

Custodire il dono grande della resurrezione in un tempo in cui sembra che tutto non abbia uno sguardo aperto al futuro. La resurrezione ci mostra come Dio nella concretezza della nostra vita, nella nostra umanità, nella nostra storia fatta di dolori e di gioie ci trae fuori da quell'oscurità che ci avvolge e ci mostra la strada della vita."

Sono le parole del Vescovo della diocesi di Ariano Irpino Sergio Melillo, nel giorno del giovedì santo in cui la chiesa commemora l'ultima cena di Gesù con gli apostoli e celebra la fine della quaresima iniziata lo scorso 14 febbraio, con il mercoledì delle ceneri.

Melillo ha presieduto stamane la santa messa crismale subito dopo l'ora media tenutasi nella cappella dell'episcopio.