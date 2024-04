Pasquetta sold out a Casa Reale: in massa anche da fuori regione/VIDEO Un vero e proprio bagno di folla nel cuore pulsante della verde Irpinia a Sturno.

Immersi nella natura, sotto un sole quasi estivo, dalla colazione contadina alle prelibatezze del territorio. Oltre 550 persone, un vero e proprio bagno di folla nel cuore pulsante della verde Irpinia a Sturno.

Casa Reale torna a stupire dopo il gran pienone di Capodanno e questa volta fino a sbalordire tutti, oltre ogni previsione. Un'intera giornata all'aperto a colpi di grigliate, musica dal vivo, caciocavallo impiccato, giro a cavolo, gonfiabili e mascotte. Comitive sono giunte anche da fuori regione per ammirare le bellezze della natura.

Dai bambini agli adulti, un'atmosfera coinvolgente che ha coinvolto davvero tutti grazie all'organizzazione impeccabile e come sempre lungimirante di Giancarlo Molinario. Coinvolgente l'animazione di questa mitica giornata, showman Antonio Calabrese, dj Frankie M.

Un serpentone di auto infinito. Il mega parcheggio non ce l'ha fatta a contenerle tutte. Pasquetta 2024 sold out. La soddisfazione dello staff: "Grazie a tutti per averci scelto."