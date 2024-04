IIA, tempo scaduto: assemblea e sciopero delle tute blu per salvare la fabbrica Si mobilitano sindacati e operai: il futuro è a rischio per l'unica azienda italiana che produce bus

Scatta la mobilitazione del sindacato irpino contro quella che viene definita "la privatizzazione selvaggia dell’unica azienda italiana che produce Pullman nel nostro Paese".

"Chiediamo a tutto il territorio irpino - si legge in una nota firmato dai segretari di Fim — Fiom — Uilm - Fismic - Uglm - di far fronte comune per salvare la IIA. E’ trascorso più di un mese dalla data in cui sarebbe dovuto tenere l’incontro presso il MIMIT per discutere della proposte industriali riguardanti la ITA. Tuttavia, dal Ministero non solo non è prevista la convocazione del tavolo negoziale, ma giungono notizie secondo le quali è ancora in essere una trattativa per la cessione delle quote di maggioranza al gruppo Seri".

"Sui contenuti della trattativa - si legge ancora nel documento - vi è un silenzio assordante del Governo e dell’altro azionista pubblico Invitalia. AI netto della piena legittimità da parte degli azionisti di negoziare la cessione delle quote di proprietà è utile ricordare che il gruppo Seri non possiede i minimi requisiti per poter garantire una produzione così importante com'è quella dei pullman. Inoltre, come è noto il grippo Seri sul territorio irpino non si è particolarmente distinto per capacità imprenditoriale. Infatti, i due opifici presenti sul territorio avellinesi non hanno avuto grandi risultati: la Fib Sud è fallita nel 2020 e la ICS è finita in fumo".

"Anche da questi fatti, nascono tutte le nostre preoccupazioni sulla capacità da parte del gruppo Seri di garantire la continuità produttiva a Flumeri. Considerato, che continuano ad essere inascoltate le preoccupazioni, alziamo il livello di mobilitazione".

Pertanto, per lunedì 15 aprile è prevista l'assemblea con i lavoratori della ITA.

Per il giorno 17 aprile, proporremmo uno sciopero con assemblea pubblica alla quale chiederemo a tutte le Istituzioni Locali di partecipare. In quell’occasione concorderemo altre e più incisive iniziative tese a farci ascoltare dal Governo e dagli azionisti di IIA. Firmato i Segretari di Fim — Fiom — Uilm - Fismic - Uglm.