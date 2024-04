"Periferie", primo concorso fotografico ad Avellino intitolato a Ettore De Socio Iniziativa nazionale che ricorda l'ex vicesindaco e giornalista recentemente scomparso

La famiglia de Socio, in collaborazione con l’associazione “Controvento”, organizza il primo concorso fotografico dedicato all’esplorazione visiva delle periferie intitolato alla memoria di Ettore de Socio. L’iniziativa, che ha il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale, prevede due categorie di partecipanti: “Open”, aperta a tutti i fotografi maggiorenni, e l’altra riservata agli “Studenti”, cioè ai giovani che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età e siano iscritti e frequentino un Istituto di Scuola Secondaria Superiore che insiste sul territorio di Avellino e provincia.

I primi classificati per entrambe le categorie riceveranno rispettivamente un riconoscimento economico (600 euro al primo classificato nella categoria “Open” e buoni per acquisto di libri per i primi tre classificati della categoria “Studenti”). L’invio dei lavori fotografici è possibile sino al 15 luglio 2024. E’ prevista, a seguito della premiazione, una Mostra ed una stampa di un Catalogo, sempre a spese dell’organizzazione, nel mese di ottobre 2024.

Il concorso, intitolato alla memoria di Ettore de Socio, recentemente scomparso, giornalista, già vicesindaco di Avellino e tra i fondatori dell’associazione “Controvento”, ha un respiro nazionale e locale allo stesso tempo.

“Siamo fermamente convinti della necessità che questa prima iniziativa parta col “piede giusto” e dunque apriamo la competizione a tutti i fotografi presenti sul territorio nazionale, senza trascurare però la possibilità di stimolare la crescita di nuovi talenti “locali”, afferma Generoso Picone, giornalista, presidente dell’Associazione “Controvento” e componente della giuria che valuterà i lavori fotografici.

“Per partecipare non basterà infatti una singola immagine, desideriamo stimolare la creatività e la possibilità di costruire una narrativa delle periferie, e questo è possibile solo attraverso un racconto fotografico abbastanza ampio,” afferma Fabio Moscatelli, fotografo professionista e animatore delle realtà delle periferie, che ricoprirà il ruolo di Presidente della giuria di valutazione ed esporrà un suo lavoro, in occasione della Mostra che si terrà successivamente alla premiazione.

“Questa iniziativa non è solo un modo per ricordare la figura di mio padre, che pure ha raccontato le tante periferie di Avellino senza mai giudicare, ma lasciando al lettore la possibilità di scegliere da che parte stare, con una esposizione dei fatti sempre chiara ed il più possibile, oggettiva. E’ anche il tentativo di far entrare il territorio avellinese nel circuito importante delle manifestazioni fotografiche, dei festival, che animano da tempo grandi e piccoli borghi italiani”, afferma Fulvio de Socio, figlio del compianto giornalista.

Sarà possibile iscriversi e partecipare al concorso inviando la propria candidatura ed il lavoro fotografico, entro il 15 luglio 2024.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook: concorso fotografico “Periferie”, mentre per visionare il regolamento e partecipare, visitare il sito www.concorsoperiferie.it