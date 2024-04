Dramma IIA: si torna a scioperare per difendere lo stabilimento di Valle Ufita Mobilitazione generale davanti ai cancelli e corteo verso la Dogana Aragonese

E' sciopero alla IIA di Flumeri, si torna a scendere in piazza. Mercoledì 17 aprile sarà mobilitazione generale con un primo sit in iniziale davanti ai cancelli dello stabilimento ufitano e un corteo di protesta le cui modalità sono ancora da decidere, che si concluderà alla Dogana Aragonese dove è previsto un incontro con i parlamentari irpini, il presidente della provincia di Avellino e i sindaci del territorio.

L'obiettivo mai come in questo momento è fare fronte comune: lavoratori, sindacati e forze politiche. Sotto accusa l'attuale gruppo dirigenziale della fabbrica di Valle Ufita e il Governo. E' quanto emerso stamane da una infuocata e burrascosa assemblea sindacale.

"Dai tavoli ministeriali - ha detto Giuseppe Zaolino - c'è una grande melina, perchè il made in Italy sta finendo in mezzo alla strada. Una grande presa in giro. Se una società pubblica viene dismessa, vuol dire che il made in Italy, essendo l'unica società italiana che costruisce autobus, questo governo ci ha rinunciato. E' quindi un problema della Meloni, della credibilità del Governo e del ministro che al Mimit dice delle cose e produce esattamente il contrario."