Flumeri: Tutto pronto per la grande mobilitazione in difesa della IIA Sciopero davanti allo stabilimento e corteo verso la Dogana Aragonese

Tutto pronto in Valle Ufita a Flumeri per la prima mobilitazione in difesa della IIA. Domani, operali, sindacati e sindaci del territorio manifesteranno davanti ai cancelli dello stabilimento, contro la privatizzazione dell'azienda che produce bus. In gioco c'è il futuro della storica fabbrica nata alla fine degli anni 70 e oggi sull'orlo del fallimento.

Sotto accusa l'attuale gruppo dirigenziale della fabbrica di Valle Ufita e il Governo che avrebbe finora rinunciato all'unica società made in Italy che produce autobus.

I sindacati da mesi attendono di essere convocati a Roma al Mimit per discutere del rilancio dell'azienda. No unanime alla privatizzazione.

La manifestazione di domani, vedrà un momento di confronto con le istituzioni, a partire dai sindaci irpini, in modo particolare del territorio, presidente della provincia di Avellino, consiglieri regionali, parlamentari irpini e il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.