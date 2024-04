Eccellenze: ennesimo riconoscimento internazionale per Emanuela Sica Premio letterario artistico internazionale "Pensieri creativi" Città di Assisi

Un importante riconoscimento internazionale alla scrittrice e poetessa Irpina Emanuela Sica. Il 27 aprile del 2024 le è stato conferito il primo premio, sezione C video-poesia - del premio letterario artistico internazionale "Pensieri Creativi" Città di Assisi.

A premiarla la sindaca della città di Assisi, Stefania Proietti, insieme alla giuria e all'organizzatrice del Premio Lolita Rinforzi.

"La poesia "Nononna” tanto racconta di una donna unica qual era era ed è mia nonna Marietta" afferma Emanuela Sica - che aggiunge "A lei e a tutte le nonne, che sono state il caldo abbraccio dell’infanzia ma anche mamme dei propri nipoti, dedico questo premio. Un sentito e grande grazie: a Giovanni Nufrio e Rodolfo Lettore e Vincenzo Loglisci per averla, rispettivamente, messa in video, donato voce e musica, alla giuria del premio per aver scelto una poesia che nasce e cresce in terra Irpina e che si muove in un passato, per molti versi, ancora presente.

Nononna

raccontami con verbi perduti

intrecciati alle parole chiare

- d’uncinetto e incanto

fili morbidi a snodarsi nei timpani

scie di lucciole a posarsi

negli occhi di stupore -

“li cundi andichi” che sbocciavano

come fiordalisi nel lume dei tuoi anni.

Impasta “lu cr’scendu”

- con lacrime d’orazioni

farina di frumento

gemme di sale contadino

e sorrisi liberi al focolare -

della bimba che fosti lasciami succhiare

mungitura calda e fatica nei campi

sentieri di briciole per pettirossi

infreddoliti sulla terra materna

nei filari spinosi di quel destino

che ti strappò il figlio maturo dal grembo.

Delle “Janare” a crepare nei boschi

ridotte dai padri padroni a serve

seppellite in letti disfatti di ricchi mariti

raccontami la ribellione

stacca il canto dal letto di morte

fanne alba di nuovi carmi

- dimmi chi fu quella che disse “no”

al contratto discinto della violenza

e fuoco divampò a incendiare

le vie delle processioni ai Santi?

La bocca che da te si nutriva

nel cucchiaio storto d‘amore devoto

impilava conserve spirituali

nel cuore adolescente

le avrei usate per le carestie d’incanto

di questo presente disincantato.