Sandro Abate fuori dai playoff: la L84 vince 3-2 e vola in semifinale Piemontesi vincenti nel terzo e ultimo atto della serie dei quarti di finale

La Sandro Abate va ko in Gara 3 dei quarti di finale Scudetto: finale di 3-2 e la L84 vola in semifinale. I piemontesi firmano il 3-1 nella prima frazione e la squadra irpina si spinge fino al -1, ma non trova lo step utile per ribaltare la serie. Cala il sipario sulla stagione della Sandro Abate.

Il tabellino

Calcio a 5 - Playoff Scudetto

Quarti di finale - Gara 3

L84 - Sandro Abate 3-2 (3-1 pt)

L84: Tondi, Rescia, Tuli, Josiko, Cuzzolino, Garofano, Fortini, Yamoul, Schettino, Mateus, Coco, Raguso. All. Paniccia

S. Abate: Vitiello, Etzi, Ugherani, Avellino, Arillo, Damascato, Galletto, Abate, Wilde, Joselito, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

Marcatori: 0'42'' pt Arillo (S), 5'38'' Raguso (L), Fortini 10'52'' (L), 15'35'' Mateus (L), 19'12'' st Galletto (S)

Ammoniti: Rescia (L), Fortini (L), Arillo (S), Mateus (L)

Arbitri: Zannola, Voltarel (Treviso), De Ninno

Crono: Basile

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer