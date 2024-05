Addio a Ciello, Serino in lutto: "Sei stato il nostro orgoglio" Aveva 72 anni. Domani i funerali a Rivottoli

La comunità di Serino è in lutto per la morte di Ciello, al secolo Domenico Santaniello, storico pizzaiolo e imprenditore, famoso in tutto la Campania per la sua pizza, per il suo locale a Fontanelle di Serino. Ciello è morto stroncato da un malore. Aveva 72 anni. Sono migliaia i messaggi di cordoglio, che in queste ore stanno raggiungendo i suoi due figli Sabato Antonio e Nicoletta, i parenti e familiari tutti. “Quando si diceva Pizzeria da Ciello, ci riempivamo tutti di orgoglio, perché da ogni parte arrivavano a mangiare la tua pizza speciale. Hai reso quel vicoletto di Fontanelle di Serino un luogo conosciuto e famoso in tutta la Campania. Eri un personaggio ma non sapevi di esserlo, perché eri soprattutto una persona. Tu un buono”. E’ uno dei tanti messaggi pubblicati sui social, per la scomparsa di Ciello, Domenico Santaniello, autentico simbolo della ristorazione in Irpinia. Prima di aprire la sua storica pizzeria a Serino, Ciello ha vissuto e lavorato in Germania.

"È stato un grande uomo , un imprenditore coraggioso che volle e riusci' a realizzare il suo progetto: una pizzeria in cui servire birra tedesca in un vicolo di Serino, "Giù alla Cortina". Ci è riuscito e il tempo gli ha dato ragione. La sua capacità gli ha garantito tre decenni di impresa e successi, la citazione in passato sulla guida gambero rosso, clienti in arrivo da tutta la Campania. " . Racconta Michele De Cristofaro presidente della Proloco. " Niente frittura, antipasto. Nel suo locale Ciello, ispirato da un rigore autentico e sempre vivace, è rimasto fedele alla sua scelta: solo pizza e bibite. Niente altro da servire nel suo semplice e accogliente locale. Quel vicolo, quell'angolo incantato a Fontanelle di Serino è diventato cosi il suo regno. Siamo davvero tutti addolorati. Ci mancherà tanto". Conclude De Cristofaro.

“Ciello sarà ricordato per la sua dedizione e passione per il suo lavoro, e per l’amico speciale che è stato per molti – si legge nei post – Spero che i ricordi dei bei momenti passati insieme possano offrire un po’ di conforto in questo momento difficile, condoglianze ai familiari, Buon viaggio, Ciello”. ” Il suo sorriso burbero e disarmante, capace di rompere il ghiaccio con la sua convivialità e voglia di far festa, rimarrà sempre nei nostri cuori – scrive la Pro Loco di Serino – Un’istituzione della ristorazione serinese, un vero e proprio personaggio, amico di tutti che con la sua inimitabile pizza ha contribuito a fare conoscere Serino e il suggestivo Vicolo II in tutto il mondo. Ci mancherai moltissimo”.