Del Fes Avellino ko in Gara 1: la Caffè Toscano Pielle Livorno vince (78-59) Serie B, semifinale promozione: il primo atto è dei toscani al PalaMacchia

La Del Fes Avellino esce sconfitta dal parquet del PalaMacchia di Livorno in Gara 1 della semifinale promozione per la Serie A2. La Caffè Toscano Pielle ha superato gli irpini con il finale di 78-59. I padroni di casa firmano il +11 al 10' e il +18 all'intervallo per il controllo nella ripresa. Lunedì sera (ore 21) sarà Gara 2 al PalaMacchia con Gara 3 al PalaDelMauro in programma venerdì (20.30).

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Semifinale - Gara 1

Caffè Toscano Pielle Livorno - Del Fes Avellino 78-59

Parziali: 25-14, 20-13, 19-18, 14-14

Pielle Livorno: Chiarini 21 (5/8, 1/5), Pagani 11 (4/7, 0/0), Ferraro 10 (2/2, 2/4), Loschi 10 (0/0, 2/7), Rubbini 9 (3/4, 1/5), Lo Biondo 8 (0/1, 2/2), Diouf 4 (2/4, 0/0), Campori 4 (2/3, 0/3), Laganà 1 (0/0, 0/1), Manna, Dadomo, Cristofani

DF Avellino: Nikolic 16 (8/11, 0/0), Bortolin 13 (4/10, 0/1), Chinellato 10 (2/5, 1/2), Burini 4 (0/2, 1/3), Carenza 4 (1/4, 0/1), Giunta 4 (2/6, 0/0), Vasl 3 (0/1, 1/3), Fresno 3 (0/3, 1/3), Verazzo 2 (1/3, 0/3), Curcio, Spagnuolo

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino