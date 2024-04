Vertenza IIA e piattaforma logistica: assemblea del Pd a Grottaminarda Obiettivo: "Informare e mobilitare la popolazione della valle dell'Ufita"

"Dopo l’ennesima presa in giro da parte del Governo, domani sera alle ore 18 presso il circolo del Pd di Grottaminarda, al corso Vittorio Veneto, è indetta un’assemblea pubblica per informare e mobilitare la popolazione della valle dell'Ufita." Lo annuncia in una nota il vulcanico Nicola Cataruozzolo.

"I temi in discussione saranno la vertenza industria italiana autobus e la piattaforma logistica della stazione Hirpinia.

L'invito è stato rivolto alla cittadinanza, previsti gli interventi dei sindaci dell’area vasta, dei partiti e dei sindacati. "E' una battaglia che si può vincere solo attraverso l'unità - afferma Cataruozzolo - siamo stanchi si ascoltare menzogna. La Valle Ufita tornerà a farsi sentire in maniera forte e determinata."