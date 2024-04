Al via la 45esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano Ciarcia: promozione territorio e volano per lo sviluppo. Sindaco De Nisco: ora si completi struttura

Quarantacinque anni di storia, tradizioni e commercio. Al via da stamani la 45esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano che si svolgerà da oggi, 24 aprile al 28. Taglio del nastro bagnato e sicuramente porterà bene l'auspicio della Pro Loco, che organizza l'evento e dell'amministrazione comunale di Venticano.

La giornata si è aperta con la tradizionale sfilata dal centro del paese fino all'area fiera per il taglio del nastro che ha ufficialmente aperto l'edizione del 2024 con quasi 200 espositori provenienti da tutto il centro sud Italia per 9 settori merceologici.

Numeri che confermano l’appeal di un evento che ormai è ben oltre una fiera locale come ha rimarcato con orgoglio la presidente della Pro Loco Venticanese, Emanuela Ciarcia che ha messo in evidenza l'enorme lavoro svolto, anche dai volontari per portare avanti una tradizione che ha voglia di crescere e di promuovere il territorio.

“Questa è una vera e propria festa – ha spiegato Ciarcia a margine del convegno che si è svolto in apertura della fiera – attesa da tutti a Venticano ma che rappresenta un evento importante per l'intero territorio. La Fiera non significa solamente aggregare espositori ma significa soprattutto generare incontro e dall’incontro non può che nascere uno spirito positivo, fatto di nuove idee, nuove opportunità, nuovi business”.

Non solo iniziative fieristiche, ma quest'anno a Venticano ci sarà anche la prevenzione dell'Asl. “Il 27 e il 28 aprile ci sarà il camper dell'Asl per la prevenzione e senza obbligo di prenotazione” ed ancora convegni come quello di oggi pomeriggio “dove saranno le bollicine irpine protagonisti – ha anticipato ancora la presidente della Pro Loco di Venticano -, domani un incontro sulle comunità energetiche ed ospitiamo gli avicoltori e una mostra di pony per la gioia dei bambini. Un evento per tutto il territorio”.

Ultima edizione fieristica per il sindaco uscente Luigi De Nisco che auspica “di poter vedere presto terminate le opere del centro fieristico. Abbiamo un progetto per il completamento del polo fieristico, occorre una volontà a procedere in tal senso”. Di qui l'appello alla Regione: “Non mi stancherò mai di dire che questa struttura va completata. Serve reperire i finanziamenti e magari con i distretti commerciali potremmo ottenere i finanziamenti necessari”. Il primo cittadino ha poi concluso: “Chi mi succederà alla guida del Comune di Venticano spero possa finalmente raggiungere l'obiettivo del completamento del complesso fieristico”.

Presente all'inaugurazione il consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca che è anche presidente della Commissione Agricoltura: “Tengo a precisare che dopo 45 si torna alle origini, ovvero tornare ad una vocazione agricola. Le fiere – ha rimarcato Petracca – devono essere settoriali per non far disperdere il valore stesso”.

Sul completamento e riqualificazione delle infrastrutture il consigliere regionale irpino ha precisato: “La Regione ha finanziato il progetto che è stato realizzato, ora toccherà alla nuova amministrazione che sarà eletta dovrà seguire l'iter per il finanziamento del progetto già realizzato”.

In sala, nel padiglione in costruzione all’interno del polo fieristico, oltre a De Nisco, tanti sindaci del comprensorio: Giancarlo Ruggiero (Mirabella Eclano), Toni Cardillo (Torre le Nocelle), Nino Musto (Pietradefusi), Salvatore De Rosa (Taurasi), Angelo Pepe (Apice) e Angelo Antonio D’Agostino (Montefalcione), accompagnato dal responsabile dell’area tecnica dell’Us Avellino, Giorgio Perinetti. Un parterre che conferma come la Fiera Campionaria non rappresenti un momento di coinvolgimento solo per la comunità venticanese ma per l’intera area del Calore.

Il programma

Nel pomeriggio di oggi, 24 aprile la Masterclass sulle bollicine irpine "Venti di Bollicine" curata da Carmela Cerrone

Venerdì 26 aprile alle 17.30 è in programma il convegno sulle Comunità Energetiche promosso dall'ingegnere Vincenzo Raffa

LA PREVENZIONE

Tra i protagonisti della cinque giorni venticanese, c’è l’Asl di Avellino che per il secondo anno consecutivo sarà presente con due unità mobili per lo screening della mammella e della cervice uterina in programma sabato 27 e domenica 28 aprile, sia al mattino che nel pomeriggio.

Nelle due serate conclusive, spazio alla musica, con il dj set a cura di Cosmo Radio Taurasi.

L'evento, che gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Avellino e del Comune di Venticano e del sostegno di Rubicondo, Bcc Flumeri e Gruppo 1NVPItalia, si preannuncia come un'importante occasione di visibilità per le aziende partecipanti e un momento di confronto culturale e professionale per i visitatori.