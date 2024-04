25 aprile, confronto con il candidato sindaco Gengaro nel comitato in piazza Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 nella sede del comitato: interventi liberi

Questo pomeriggio, nel giorno della Liberazione, alle17.30 in Piazza della Libertà, presso il comitato di Antonio Gengaro, candidato sindaco del fronte progressista, campo largo per la città di Avellino, si terrà : "L'autoconvocazione per riflettere sul 25 aprile". Previsti interventi liberi.