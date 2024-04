Salvò una donna che si stava lanciando nel vuoto: onore al caposquadra Gentile Oggi l'encomio a Napoli nella sede del consiglio regionale della Campania

Nella sede del consiglio regionale della Campania, aula consiliare “Giancarlo Siani”, si è svolta la cerimonia del premio Raffaele Delcogliano, con la consegna degli attestati di benemerenza agli appartenenti dei vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia, che si sono particolarmente distinti in operazioni o interventi di servizio durante il 2023.

Hanno preso parte alla cerimonia il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il questore della provincia di Napoli Maurizio Agricola, il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli Michele Mazzarro, il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta Paolo Massimi, il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi e il comandante interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza generale Vito Giampaolo Augelli.

Tra tutti i premiati, per il comando di Avellino è stato insignito del prestigioso riconoscimento il capo squadra Massimiliano Gentile che il giorno 30 gennaio 2023, con un gesto eroico ha afferrato e portato in salvo una donna che tentava di lanciarsi nel vuoto a via Francesco Tedesco ad Avellino.

Il comandante Bellizzi si è a lungo complimentato con il capo squadra Gentile per il premio ricevuto e per le motivazioni che lo hanno visto portare il suo gesto alla ribalta della cronaca regionale.