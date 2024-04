Primo maggio per la pace e il lavoro, la Cgil sarà in piazza a Solofra Le conclusioni saranno affidate al segretario Generale della Cgil Avellino Franco Fiordellisi

Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare, anche quest’anno, il Primo Maggio. Sarà il Friuli Venezia Giulia, terra di confine, a ospitare la manifestazione, dedicata all’Europa, che si svolgerà, a partire dalle ore 10, in piazza della Repubblica a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Dopo gli interventi dei delegati delle tre Organizzazioni, i segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri, concluderanno i comizi, parlando dal palco dalle 12 alle 13. Come da tradizione nel pomeriggio si svolgerà il Concerto e che, per la prima volta, non potrà svolgersi in piazza San Giovanni (per i lavori programmati per il Giubileo) e si trasferirà al Circo Massimo.

Anche in provincia di Avellino, la Cgil sarà a Solofra a celebrare la festa del 1° Maggio alle ore 09:30 concentramento in piazza San Michele, Corteo e arrivo in Piazza Umberto I Dove si svolgerà il comizio con gli interventi. Con Saluto del Sindaco di Solofra Nicola Moretti, associazioni, delegat? mentre le conclusioni saranno affidate il segretario Generale della Cgil Avellino Franco Fiordellisi.

”L’occasione del Primo Maggio 2024 a Solofra, dopo 20 anni, è utile anche per sollecitare l’agognata riapertura del Centro Sociale Sindacale dopo 3 anni dalla chiusura per ristrutturazione, un bene di tutti che simbolicamente deve essere riacquisito alla fruizione di tutti i cittadini, di lavoratrici e lavoratori, pensiot?, giovani, un luogo dove creare socialità e fruizione dei diritti, così come era nell’idea di Cgil Cisl Uil quando li pensarono e costruirono nel dopo sisma del 1980. E quindi quale occasione migliore per l’apertura nel giorno del 1° Maggio con lo slogan “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” che si spinge a riflettere sul futuro dell’Europa, e noi vogliamo, il Sud, l’Irpinia, Solofra con il suo storico distretto industriale metterli al centro delle idee di Sviluppo sostenibile, Lavoro dignitoso e prospettive di futuro per i giovani. Riarticolando lo slogan in “Pace, Lavoro Stabile, Giustizia Sociale, Sviluppo Sostenibile, Costituzione da applicare per essere Europa. Inoltre sarà l’occasione per il lancio delle iniziative che già stiamo portando avanti con le associazioni che fanno capo a “Costituzione la Via Maestra” il 25 maggio a Napoli manifestazione nazionale per tutelarla, ma anche con la raccolta firme dei quattro quesiti per ridare dignità e stabilità al lavoro subordinato!

E la raccolta firme per i Quattro referendum abrogativi, domande per ridurre la precarietà e garantire più sicurezza negli appalti. quattro proposte per smontare alcune delle leggi che hanno portato a un mondo del lavoro selvaggio, pieno di precarietà e troppo sbilanciato a favore delle imprese”.