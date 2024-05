Aree interne scippate: insorge la Valle Ufita, Spera chiama tutti a raccolta Aree interne, Zes, Piattaforma logististica, IIA e scippo corso universitario

Aree interne, Zes, Piattaforma logistica, IIA e scippo corso universitario. La Valle Ufita insorge e lo fa chiamando a raccolta tutti i cittadini, sindaci, deputazione provinciale e regionale.

A promuovere l'iniziativa l'amministrazione comunale di Grottaminarda guidata dal sindaco Marcantonio Spera, in prima linea sin da subito su queste tematiche. L'appuntamento è alle ore 17.00 di lunedì 6 maggio nella sala consiliare Sandro Pertini.

"Sono invitati i cittadini, i parlamentari eletti nella nostra provincia, i consiglieri provinciali, tutti i sindaci dell'area vasta, le associazioni sindacali e padronali per definire un calendario di lotte prima del prossimo incontro fissato per il 23 maggio al Mimit a Roma.

Da Nicola Cataruozzolo Pd Grottaminarda: "Cittadini uniamoci all’appello lanciato dall’amministrazione comunale e partecipiamo numerosi alla manifestazione. Si tratta dell'ennesimo scippo verso le zone interne dopo i 26 milioni tolti per la realizzazione della piattaforma logistica ora è la volta della soppressione del corso universitario in scienze infermieristiche, e poi l'avvio della vertenza per la vendita dell’Industria Italiana autobus a privati in mancanza di requisiti di serietà, solidità, e di un vero piano industriale. Parlamentari Irpini del centro destra con che coraggio venite a cercare i voti per la prossima campagna elettorale?"