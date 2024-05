Scuola di polizia locale regione Campania: Ariano sede didattica decentrata Importante e prestigioso riconoscimento per la città del tricolle

Al via l'attività della scuola di polizia locale della regione Campania ad Ariano Irpino. La città del tricolle è stata riconosciuta sede didattica decentrata della importante scuola regionale di polizia, grazie all intesa tra la direzione dell'istituto ed il comando di polizia municipale di Ariano diretto dal colonnello Angelo Bruno.

In mattinata, hanno avuto inizio le lezioni del primo corso di aggiornamento e specializzazione in tecniche operative, al quale prendono parte agenti in servizio in numerosi comandi della regione, provenienti dalle diverse province campane.

Così il comandante, colonnello Angelo Bruno: "È motivo di grande soddisfazione il riconoscimento di Ariano quale epicentro per la formazione del personale, il cui operato richiede sempre maggiore professionalità in una società che cambia con velocità imprevedibile. Un augurio di buon lavoro a tutti i frequentatori delle lezioni, con la consapevolezza che la maggiore formazione può garantire una elevata erogazione di servizi al cittadino."