Scippo del corso per infermiere, Irpinia in rivolta: sos alla Ministra Bernini La petizione ha raccolto più di mille firme in meno di 48 ore

"Per quanto sia lodevole – si legge nella petizione inviata a tutte le autorità in particolare al Ministro dell’Università e della Ricerca On. Anna Maria Bernini e al Rettore dell’Università Vanvitelli Prof. Giovanni Francesco Nicoletti – l’iniziativa di creare nuove opportunità nella città di Caivano, non ci si rende conto che le stesse opportunità verranno tolte alla città di Grottaminarda".

Il Polo Didattico rappresenta ad oggi una risorsa economica per la città ma anche un’offerta formativa per tutta l’Irpinia che da sempre raggiunge ottimi standard di istruzione.

In un periodo storico dove costantemente si parla della carenza del personale sanitario, ci chiediamo come mai si protrae la politica dello “spostare” e non del “potenziare”. Aprire un nuovo polo didattico e quindi aumentare l’accesso al Corso di Laurea in Infermieristica, rappresenterebbe creare nuovi posti di lavoro per i giovani e soprattutto divulgare con maggiore passione la Professione Infermieristica.

Con questa petizione che ha raccolto più di 1000 firme in meno di 48 ore tra infermieri e professionisti sanitari, vogliamo invitare le autorità a riflettere su questo processo e trovare un punto di incontro che possa aiutare entrambe le realtà.

La Provincia Irpina penalizzata già dalla storia e dal poco sviluppo economico, non merita questo”, conclude la nota degli Infermieiri.