Scippo scienze infermieristiche a Grottaminarda: "Inutile guerra tra poveri" Così il deputato Gianfranco Rotondi

"Caro Ministro Berini non aiutiamo Caivano alimentando guerre tra poveri: non è giusto spostare da Grottaminarda il polo didattico di scienze infermieristiche. Lo dico per rispetto di un metodo,non per una ragione di campanile o di collegio elettorale". Così il ministro Gianfranco Rotondi.

Lo scenario di chiusura nella sede di Grottaminarda del corso di laurea in Scienze Infermieristiche ed in parallelo l’apertura di un analogo corso a Caivano ha negli scorsi giorni scatenato un acceso dibattito tra istituzioni e referenti politici e del sindacato. Numerose le proteste e comunicazioni di richiesta di revisione delle scelte del governo centrale.