Il dolore della sinistra per l'addio a Aurisicchio: "Perdiamo un compagno vero" Le lacrime del coordinatore regionale di SI Scala. Fiordellisi (Cgil): sempre al nostro fianco

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Raffaele Aurisicchio, ex deputato, protagonista della stagione dell'Ulivo e punto di riferimento per la sinistra in Campania ma in particolare sul suo territorio, l'Irpinia.

Il dolore del coordinatore regionale di SI Tonino Scala

Raffaele Aurisicchio, il compagno Raffaele Aurisicchio non c'è più. Lo scrivo con le lacrime agli occhi e il vuoto non solo politico che già sento e che sentiamo come comunità politica. Sinistra Italiana non perde solo il suo Presidente regionale, ma un punto di riferimento, un compagno vero che mancherà a tutti noi.

Il cordoglio di Franco Mazza, comitato Salviamo la Valle del Sabato

Nel giorno in cui tutti giustamente fanno gli auguri a Roberto Montefusco io voglio ringraziare lui, Raffaele Aurisicchio, un compagno serio ed onesto, un punto di riferimento della sinistra non solo per questa provincia. Una persona leale che con grande generosità e coerenza ha combattuto in questi anni una dura battaglia tesa a tenere alti i valori di una sinistra che altri non hanno saputo onorare. Grazie Raffaele! Altre battaglie ci aspettano sapendo che tu sei sempre un punto di riferimento importante! Questa provincia avrebbe bisogno di tanti come te che hanno saputo dimostrare nei fatti lealtà, onestà, generosità, capacità politiche e relazionali

Il circolo Si Berlinguer di Montella

Ci siamo svegliati con una brutta notizia: Raffaele Aurisicchio non è più. Oggi ci lascia un compagno, per molti un amico, un comunista che è stato ed è parte della storia si questa provincia. Un compagno impegnato, fedele ai suoi ideali, che ha praticato nella sua vita pubblica e privata. Uomo ironico e intelligente, pronto a richiamare tutti all'impegno necessario per cambiare le cose. A volte severo, a volte caustico, ma sempre attento alla sostanza delle cose. Una grande perdita per tutti noi; sentiremo tutti la tua mancanza.

Il segretario Franco Fiordellisi della Cgil

“Con la prematura morte dell’On. Raffaele Aurisicchio La sinistra irpina perde un altro uomo che è stato vicino al mondo del lavoro”

Il segretario generale della CGIL Irpina Franco Fiordellisi con queste parole esprime cordoglio ai familiari dell’On. Aurisicchio e a tutta la comunità politica di Sinistra Italiana-AVS.

“Il rapporto umano e politico con Raffaele è stato sempre franco e schietto, perché le idee devono essere esposte e “parlate” per poterle far camminare nell società. Per questo bisogna sempre continuare a cercare la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche. In questo, e per questo, il mio personale, ma anche di tutta la segreteria l’apprezzamento al lavoro politico fatto da Raffaele. Che la terra gli sia lieve.”

Rifondazione Comunista, il segretario Tony Della Pia

Con profonda tristezza, salutiamo il Compagno Raffaele Aurisicchio, prematuramente scomparso a causa di una grave malattia. Raffaele e' stato uno storico militante e dirigente della sinistra Irpina, molto attento e legato alla nostra provincia, terra che ha sempre provato a riscattare anche ricoprendo importanti ruoli istituzionali. Rifondazione Comunista con commozione e affetto abbraccia le compagne e i compagni di Sinistra Italiana insieme alla sua famiglia. Ciao Raffaele ,che la terra ti sia lieve. Partito della Rifondazione Comunista federazione Irpina Tony Della Pia.

Il messaggio di Gianfranco Rotondi

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa del collega ed amico Raffaele Aurisicchio, figura esemplare di sindacalista, militante politico, parlamentare ed amministratore pubblico. Aveva un garbo e la fermezza di una sinistra che non nasceva nel palazzo ma si forgiava nelle lotte per i più deboli e questa cifra ha caratterizzato tutta la sua esistenza, perciò oggi lo piangono con pari sentimenti amici ed avversari", scrive il deputato Gianfranco Rotondi.