Detenuto sfascia l’ufficio matricola e aggredisce un poliziotto con le forbici E' accaduto in mattinata nel carcere di Ariano Irpino

A darne notizia il responsabile della segreteria Gau UILPA Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino. Nella mattinata un detenuto recatosi in matricola per notifica di atti amministrativi, sembrerebbe che abbia dapprima distrutto un computer, sfondato la finestra dell’ufficio e successivamente, dopo aver estratto una forbicina ad uso dei detenuti, abbia colpito un agente addetto alla matricola.

Fondamentale è stato l’intervento del personale accorso che ha evitato il peggio ripristinando l’ordine mentre per il poliziotto coinvolto nella vicenda si è reso necessario l’invio in pronto soccorso.

Il detenuto era stato trasferito da poco presso la C.C. di Ariano Irpino da altro Istituto per ragioni di ordine e sicurezza, e questo ci riporta alle tante denunce fatte dalla Uilpa P.P. in riferimento all’annosa problematica di gestione dei detenuti ex Art.32.

Per i detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni in danno del personale si richiedono provvedimenti immediati ed esemplari tra cui il trasferimento in altre strutture e la dotazione della di Polizia Penitenziaria di strumenti di difesa.

La sicurezza degli agenti necessita di risorse maggiori che non sono da considerare una spesa, bensì un investimento non solo a beneficio dei servitori dello Stato, ma della cittadinanza stessa.