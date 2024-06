Cgil: "Senza Mezzogiorno l'Italia in Europa e nel mondo è poca cosa" La campagna di sensibilizzazione ed informazione fa tappa a Grottaminarda

Continua la campagna di sensibilizzazione ed informazione della Cgil Irpina e delle associazioni de La Via Maestra, mercoledì 5 Giugno tappa a Grottaminarda con i deputati dell’opposizione in parlamento.

Così il segretario Franco Fiordellisi sull’iniziativa in programma a Grottaminarda, dopo Frigento, Lacedonia e Sant’Angelo dei Lombardi:

“La scelta dei deputati in quanto la discussione è alla camera e l’insieme delle proposte autonomia differenziata, premierato, Giustizia e Legge delega Fiscale, minano le fondamenta della Costituzione Italiana, in un combinato disposto di riforme, in molti casi di leggi “ordinarie”, distruttivo della Costituzione, della Repubblica Italiana Unitaria fondata sul Lavoro e dello Stato Sociale che tende all’uguaglianza di tutte e tutti i Cittadini.

Deve essere chiaro ai cittadini, lavoratori, pensionati, che i danni maggiori li avranno i territori fragili e già depauperati di servizi, e questo vale per tutt l’Italia ma il mezzogiorno e le aree interne degli Appennini con i loro rappresentanti istituzionali e comunali devono far sentire forte la loro voce perché danni, oltreché per noi del sud interno, sarà enorme anche per quelle aree che adesso si sentono ricche e forti. Senza Mezzogiorno l’Italia in Europa e nel mondo è poca cosa.”