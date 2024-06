Gengaro ricorda Aurisicchio: si è battuto per cambiare Avellino La nota del candidato sindaco del centro sinistra

La dichiarazione di Antonio Gengaro, candidato sindaco del centro sinistra ad Avellino sulla scomparsa di Aurisicchio.

“Con Raffaele Aurisicchio scompare una figura autorevole e prestigiosa che ha alimentato la storia del movimento democratico irpino. Prima nel Pci, poi nei Ds, quindi in Sel e in Sinistra Italiana – dove ha ricoperto fino alla fine il ruolo di presidente regionale – è stato un protagonista importante e insieme un osservatore intelligente e lucido delle vicende politiche e amministrative. Aveva la serena saggezza che gli veniva dall’esperienza: in lui coesistevano la capacità di cogliere i dati del presente, per farne occasione di denuncia urgente e necessaria, e gli elementi in grado di costruire una prospettiva per il futuro. Ha così sempre sostenuto e difeso le battaglie per il cambiamento nella città di Avellino. E’ stato un prezioso compagno di viaggio, il suo insegnamento aiuta in questi giorni e non lo dimenticheremmo per gli altri che verranno”.