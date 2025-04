Proseguono i congressi cittadini di Fratelli d'Italia: ecco Savignano Irpino Michele D'Apice eletto alla carica di coordinatore

Il congresso di Savignano Irpino ha proclamato eletto alla carica di coordinatore cittadino Michele D'Apice.

Numerosi spunti di riflessione nel corso dell'assemblea, in particolare sul tema dell'isolamento dovuto alla mancanza di adeguati collegamenti viari. La posizione geografica di Savignano Irpino, sebbene ricca di bellezze naturali e tradizioni, soffre di una certa marginalizzazione a causa delle limitate infrastrutture.

Uno dei principali argomenti di discussione è stato il problema dell'isolamento che il paese affronta. La difficoltà di accesso al territorio, dovuta a una rete stradale non ottimale, riduce le opportunità di sviluppo economico e sociale.

Una delle soluzioni proposte durante il congresso è stata la creazione di un raccordo stradale che colleghi Savignano Irpino con l'area di Camporeale e l'autostrada Napoli - Bari. Questo miglioramento infrastrutturale permetterebbe un accesso più diretto e rapido alle principali vie di comunicazione, favorendo lo scambio di beni e servizi e incentivando l'afflusso di visitatori.

Il miglioramento della Statale 90 è un altro punto cruciale per l'attenuazione dell'isolamento. Gli interventi utili comprendono l'ampliamento e la messa in sicurezza della carreggiata, al fine di ridurre i tempi di percorrenza per incrementare la capacità di traffico. Questi cambiamenti potrebbero contribuire significativamente a rendere Savignano Irpino più accessibile e attrattivo.

Durante il congresso, è stato eletto il nuovo coordinatore cittadino Michele D’Apice. La sua nomina accolta con entusiasmo, poiché si prevede che porterà nuova energia e determinazione nella lotta contro l'isolamento del paese, lavorando al fine di implementare le soluzioni discusse e promuovere il progresso della comunità.

"Il congresso di Savignano Irpino - si legge nella nota - ha rappresentato un'importante occasione di confronto e pianificazione per il futuro del territorio. Con un impegno congiunto e strategie mirate, si auspica che Savignano Irpino possa superare le sfide dell'isolamento e avviarsi verso un periodo di crescita e sviluppo sostenibile.

Un ringraziamento per la presenza e gli interventi al presidente associazione piccoli comuni e ex sindaco di Savignano Irpino Oreste Ciasullo, a Marco De Prospo e Antonio Volpe".