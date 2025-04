Auto finisce contro due vetture in sosta e poi si ribalta: paura a Mirabella Il bilancio è di un giovane in ospedale

E’ di un giovane finito in ospedale fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alla località passo di Mirabella Eclano. Un giovane alla guida di un'auto, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, dopo aver impattato contro due vetture in sosta, si è ribaltato a centro strada. Si tratta della stessa strada, via nazionale teatro della tragedia di circa un anno fa, in cui persero la vita quattro giovanissimi diretti alla frazione Calore.