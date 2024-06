Via libera al piano sulle liste d'attesa, De Luca: "Una grande palla elettorale" Nuovo affronto al Governo da parte del presidente della regione Campania

"Siamo in campagna elettorale e gireranno tante di quelle palle che non vale la pena neanche di ascoltare. Quando si parla di sanità in Campania, bisogna partire da due domande. Quante sono le risorse che riceve la Campania e quant’è il personale che ha la Campania? Noi abbiamo da 15 a 20.000 dipendenti in meno rispetto alla media nazionale perché siamo stati commissariati e siamo ancora al piano di rientro e abbiamo ogni anno un furto nel riparto del fondo sanitario nazionale di 200 milioni di euro."

Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ad Ariano Irpino, a margine dell'inaugirazione del Dea di primo livello avanzato al Frangipane- Bellizzi.

"E’ chiaro a tutti in che condizioni lavoriamo. Stiamo facendo miracoli, reggendo persino sulle liste di attesa. Abbiamo fatto un raffronto tra le liste d’attesa del Cardarelli e quelle del Niguarda a Milano. Nel 70% dei casi sono più brevi le nostre."

E proprio sul via libera al piano sulle liste d'attesa annunciato dal Governo, De Luca afferma:

“Un’altra grande palla propagandistica ed elettoralistica. Il personale non c’è e non ci sono neanche i soldi perché non hanno ancora detto dove si prendono i soldi e il personale.

Apriamo il sabato, la domenica, a Natale, Pasqua e Capodanno con chi? Personale non c’è. Allora c’è bisogno di una riforma complessiva, non di provvedimenti alla vigilia delle campagne elettorali. Perché questo è un modo per offendere i cittadini, non per risolvere i problemi.”