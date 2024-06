Taurasi e Candida hanno già eletto i sindaci: riconfermati Tranfaglia e Picone Non avevano avversari, superato il quorum del 40 per cento

Sono due i comuni della provincia di Avellino che hanno già eletto i propri sindaci dopo la diffusione del dato dell'affluenza alle urne delle ore 12. Si tratta di Candida e Taurasi. I due paesi sono tra i sei comuni al voto in Irpinia dove è stata presentata un'unica lista e un unico candidato a sindaco: basta quindi raggiungere il quorum del 40% per essere eletti. Il quorum del 40% è stato già superato e, pertanto, sono stati eletti come sindaco di Candida Fausto Picone e come sindaco di Taurasi Antonio Tranfaglia, entrambi primi cittadini uscenti.

Gli altri quattro Comuni dove basterà superare il quorum sono Bonito, Grottolella, Melito Irpino e San Nicola Baronia.