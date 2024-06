Avellino al ballottaggio, l'appello di Gengaro: "Non andate al mare" Messaggio in vista della sfida finale

In vista del ballottaggio ad Avellino del 23 e 24 giugno, il candidato sindaco del campo progressista, Antonio Gengaro ha lanciato un significativo appello agli elettori.

"Cari concittadini - scrive Gengaro - vi ringrazio dal profondo del mio cuore, per lo straordinario consenso ricevuto. La partita non è ancora finita, c'è ancora il secondo tempo da disputare. Vi invito a non andare al mare e a votare Antonio Gengaro, il sindaco per gli avellinesi, nel ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno".

"Siamo in campo, con un programma credibile ed una squadra unita, per i nostri giovani, per le nostre famiglie, per tutti coloro che vivono un disagio, per restituire dignità e orgoglio alla nostra amata comunità", conclude Gengaro.