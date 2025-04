Avellino, è morta Orsola Tarantino Fraternali: mondo della cultura in lutto Oggi i funerali al Duomo alle ore 16

E' morta Orsola Tarantino Fraternali, Avellino in lutto. Oggi i funerali al Duomo del capoluogo. A dare l'annuncio sui social è stato il figlio: "Mia madre, Orsola Tarantino Fraternali, ci ha lasciato. È stata un’avellinese doc, un’intellettuale, professoressa, educatrice, francesista, studiosa, scrittrice, una grande mamma e una grande donna. Ha saputo trasformare anche mio padre, di famiglia pesarese, in un avellinese d’adozione: appassionato, studioso e uomo pubblico, proprio come lei.

Si potrebbe dire tanto di Orsola: ha fatto mille cose, tutte belle, coinvolgenti e appassionate. La voglio ricordare con un paio di foto della sua maturità e una dell’anno scorso: sempre bella.

I funerali si terranno oggi, 7 aprile 2025, alle ore 16:00, al Duomo di Avellino.

Sei stata grande, Orsola. Ci hai dato e trasmesso tanto". Questo il post di Fernando Fraternali.

"Anche Orsola Fraternali ci ha lasciati...E' con profondo e sincero dolore che ho appreso la triste notizia stamattina aprendo il computer...a soli pochi giorni poi dalla morte della sorella Margherita ... Le ho voluto molto bene alla "signora Orsola" come l'ho sempre chiamata nonostante con il tempo i nostri rapporti si fossero intensificati. E' stata per me punto di riferimento molto importante da quando l'ebbi come insegnante di Francese all'Istituto Magistrale. Riuscì a farmi amare a tal punto la sua materia che poi all'Università decisi di scegliere di laurearmi anch'io in Lingue Straniere con specializzazione in Francese. Con il tempo i nostri rapporti si erano intensificati fino al punto da scegliere lei e il marito, l'indimenticabile ingegnere Domenico Fraternali, come miei testimoni di nozze. Quanti bei ricordi ho di lei e quanto l'ho amata la mia dolce e bella "signora"...Nelle ultime settimane pensavo ricorrentemente a lei e desideravo farle visita...ma qualcosa mi tratteneva...ora sò perché...dovevo ricordarmela come era nei suoi anni migliori: bella, elegante, signorile sempre sorridente e piena di idee e progetti da realizzare...una donna preziosa per la cultura della nostra città...per me una "perla preziosa e rara"... Condivido con gli amati ed adorati figlioli Franca e Fernando il dolore per la dolorosa perdita.". Questo il post di Liliana Urciuoli.

"Non e' una notizia da poco, carissimo Fernando e chiarmo professore Fraternali. Mi hai letteralmente sconvolto. Tua madre era una grande donna, una desanctisiana professoressa nata, una intellettuale di particolare valore, il suo francese era di una francese di alto rango mentale e culturale. La sua umanità era di aristocratica e sollecita umanità e rara bontà. Solo lei poteva essere la moglie di quel genio che era suo marito e tuo padre, Domenico Fraternali. La stimavo in modo illimitato e le volevo un bene dell'anima. Abbraccio forte te e tua sorella e tutti i vostri cari e vi sono vicino con il cuore e com l'anima.", così Luigi Anzalone.

"Sono all’estero e apprendo una notizia che mai avrei voluto leggere. La signora Orsolina era una delle ultime amiche viventi di mia mamma, e dunque vi sono vicino con affetto - se permettete- familiare. Rimane il rammarico di non aver fatto quella visita programmata,e di cui parlavamo da tempo, troppo tempo per i programmi imprevedibili degli anziani. Un abbraccio affettuoso". Questo il post di commento di Gianfranco Rotondi.