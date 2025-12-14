Centro per l'Autismo: domani la firma della convenzione per la gestione Il piano sarà presentato dal governatore Fico, dal commissario Perrotta e dalla direttrice ASL Conte

È stato uno dei temi al centro della campagna delle elezioni regionali 2025 ed è stato scelto per la prima conferenza stampa da governatore della Campania, Robero Fico. Domani alle 12 il nuovo presidente della Regione annuncerà la convenzione per la gestione del Centro per l'Autismo di Avellino. La struttura di contrada Serroni, nel capoluogo irpino, è un punto di riferimento imprescindibile per le famiglie che da anni attendono la svolta. Il presidente della Campania, insieme al commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, e alla direttrice sanitaria dell'ASL di Avellino, Maria Concetta Conte, presenterà il piano particolarmente atteso.