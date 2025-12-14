Tre furti nelle ultime 72 ore in Baronia: torna la paura Malviventi spregiudicati entrano anche in abitazioni di appartenenti alle forze dell'ordine

Tre furti nelle ultime 72 ore. E' allarme in Irpinia nella Baronia, nei comuni di Vallata e Scampitella, dove la situazione sembra essere davvero fuori controllo. Gli abitanti sono terrorizzati e chiedono una risposta immediata da parte delle istituzioni. Regna un clima di paura di paura nei due comuni. I

A scriverci sono gli stessi residenti. La lettera è davvero preoccupante:

"In tre giorni sono stati messi a segno altrettanti furti in abitazione. La gente ha paura di uscire. Le persone anziane si barricano in casa. I controlli scarseggiano e il fine settimana è ormai un incubo. Un territorio diventato appetibile per i malvivento invece. Sono loro i padroni.

Le aree interne sono diventate solo uno spot da queste parti. La politica è assente e ha dimenticato le popolazioni. Paesi interi monitorati da ladri spregiudicati, capaci in pochi minuti di seminare indisturbati terrore tra le popolazioni. Si, sono loro a controllare il territorio, a monitorare le forze dell’ordine.

Conoscono le abitudini delle persone, i luoghi dove vivono, i sitemi di sicurezza privati. Giovani e anziani sono terrorizzati. E fanno bene ad essere preoccupati, in attesa che qualcuno affronti finalmente questo tema.

Al netto di ciò che è già accaduto ai postamat di Vallata e Scampitella, al bancomat della Bper di Vallata, ieri sera sono entrati in abitazioni di appartenenti alle forze dell’ordine a Vallata, come a Gesualdo.

Persone come le altre, certo, ma entrare in abitazioni del genere segnala un salto di qualità di chi delinque. Non temono ciò che può succedere. Sapevano chi ci abitava, dove stava il contatore della luce, le telecamere. Non se ne sono preoccupati. Il livello si alza e la risposta deve essere dura se si vuole salvare la faccia.

Cittadini che pagano le tasse e che devono essere soddisfatti per quello che è un servizio cardine di un sistema sociale: la sicurezza. Il primo costo che un sistema di governa apposta nei propri bilanci è per la sicurezza, che non si avverte a Scampitella, come a Vallata, nell’Irpinia intera. Eppure dovrebbe essere facile controllare questi posti, sono piccoli paesi, con vie di entrata e uscita agevolmente presidiabili.

A Vallata c’è un casello autostradale ma raramente se non mai c’è una pattuglia all’uscita. Le telecamere funzionano? Qualcuno dice che le telecamere dei caselli registrano video solo dei mancati pagamenti. È mai possibile? Paghiamo pedaggi faraonici senza che venga consentito alle forze dell’ordine di accedere ai sistemi di video sorveglianza che paghiamo tutti quanti noi con il pedaggio? Le case disabitate vengono osservate? Non di rado, come forse in questo caso i malviventi si accampano per diversi giorni in case disabitate per mettere a segno nel fine settimana i loro colpi. Le istituzioni devono riappropriarsi del controllo del territorio per dare fiducia ai cittadini, dare un senso al prelievo fiscale al quale sono sottoposti. Ciò è quanto dobbiamo pretendere, dobbiamo ottenere. Viceversa è un fallimento, è terrore! E intanto ci apprestaimo a vivere un'altra serata di paura".