Rilancio immediato per l'Avellino Basket: battuta Forlì (90-79) Con 25 punti Lewis guida la squadra irpina al successo contro i romagnoli

L'Unicusano Avellino Basket ha superato la Unieuro Forlì con il risultato di 90-79 nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A2. Rilancio immediato per la squadra di coach Di Carlo con i 25 punti di Lewis e i 17 di Cicchetti. Doppia cifra anche per Mussini e Dell'Agnello.

Il tabellino

LNP Serie A2

Diciassettesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Unieuro Forlì 90-79

Parziali: 23-11, 18-23, 22-21, 27-24

Avellino: Jaren Lewis 25 (9/13, 1/4), Alexander Cicchetti 17 (6/10, 0/0), Federico Mussini 14 (4/7, 1/5), Giacomo Dell'Agnello 13 (5/8, 1/1), J.J. Chandler 9 (1/6, 1/5), Mikk Jurkatamm 8 (1/2, 2/5), Giovanni Pini 4 (2/4, 0/0), Cosimo Costi (0/1, 0/0), Andrea Zerini, Alessandro Grande, Mattia Fianco, Giacomo Donati

Forlì: Simone Pepe 20 (1/5, 6/11), Demonte Harper 16 (5/7, 2/4), Raphael Gaspardo 13 (4/6, 1/5), Deshawn Stephens 11 (5/7, 0/0), Tommaso Pinza 7 (2/4, 1/2), Pietro Aradori 6 (3/6, 0/6), Riccardo Tavernelli 4 (2/3, 0/1), Stefano Masciadri 2 (1/2, 0/3), Giulio Gazzotti, Angelo Del Chiaro