Donne e politica: interessante confronto ad Ariano con un panel d'eccezione Successi, sacrifici, visioni, punti di forza e criticità

Sabato 12 Aprile 2025 alle ore 18 presso il Centro Pastorale San Franceso d’Assisi ad Ariano Irpino, si terrà un incontro pubblico, che avrà come tema: “Donne e Politica”.

Successi, sacrifici, visioni, punti di forza e criticità. Qual è l’esperienza delle donne che fanno politica attiva. Si confronterà, su questo tema, un panel d’eccezione composto da donne che portano con se esperienze e sensibilità molto diverse tra loro.

Il parterre vede rappresentate tutte le forze politiche presenti sul territorio, nessuna esclusa.

Con l’aiuto della giornalista e scrittrice Elisa Forte, si proverà a conoscere un aspetto inedito della politica, ossia l’aspetto umano di tante donne pur avendo punti di vista spesso molto divergenti tra loro, hanno sicuramente un minimo comune denominatore: l’impegno politico.

Sarà un confronto interessante e arricchente grazie alla presenza di: Grazia Caggianella, Maria Elena De Gruttola, Antonella Fierro, Giuliana Franciosa, Marica Grande, Adriana Guerriero, Raffaela Manduzio, Floriana Mastandrea, Sara Pannese, Maura Sarno.

La querelle politica vede toni sempre più accesi; la volontà di alcuni pare essere quella di estremizzare sempre più lo scontro, la polarizzazione delle varie anime che nutrono il dibattito politico fa diventare quest’ultimo sempre più simile ad uno scontro tra tifoserie calcistiche, togliendo dignità e rispetto per i ruoli e le persone; in questo clima esacerbato proviamo ad andare in controtendenza e cerchiamo punti di caduta comune, cerchiamo comunione d’intenti.

Siete tutti invitati a partecipare all’incontro pubblico, per essere protagonisti con le vostre domande e le vostre proposte. Per info è possibile contattare la segretaria organizzativa 3339770051.