La recita dei bambini della "Cipolletti" per ricordare il prof Criscitiello Domani a Mercogliano con gli alunni della scuola di infanzia e primaria di Montoro e Avellino

Domani 14 giugno alle ore 16.00 nella chiesa di Mercogliano, i bambini della scuola "E.C.S. Cipolletti" di Montoro e Avellino (infanzia e primaria bilingue), recitano in lingua inglese "Il piccolo principe". La manifestazione si svolgerà nel ricordo dell'indimenticato prof. Gaetano Criscitiello, direttore della Cipolletti per 20 anni. "Il messaggio della rappresentazione - si legge in una nota - invita a riflettere sull'importanza di guardare al di là delle apparenze, alla riscoperta del valore dei sentimenti attraverso lo sguardo sincero dei bambini".