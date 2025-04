Denso, rottura sindacale dopo il verbale dei licenziamenti La nota di Zaolino Galano e Iacovacci

"Il verbale dei licenziamenti incentivati è stato il motivo della nuova rottura sindacale, consumatasi nel pomeriggio di ieri all'Unione Industriale di Avellino. Uilm e Fiom hanno sottoscritto (senza garanzie) e si sono isolati. La maggioranza sindacale della Denso rappresentata da Fim-Fismic e Uglm invece ha bloccato tutto, in attesa di chiarimenti con la Direzione Nazionale.

C'è una minoranza rumorosa e contraddittoria che sta perseguendo in Denso una battaglia personale destinata alla sconfitta. Altieri si contraddice nel tentativo di far rientrare il licenziamento del suo RSU portando in Parlamento la questione (Interrogazione Parlamentare) e nel frattempo commette un errore madornale sostituendo il delegato, prima della sentenza del Tribunale, precludendogli così ogni possibilità di ritorno da Rsu.

Morsa si contraddice due volte nella stessa giornata. La mattina non firma nella ex FMA (Stellantis) l'esodo incentivato con più soldi e garanzie occupazionali e nel pomeriggio firma un verbale alla Denso con meno soldi e meno garanzie.

All'Azienda dichiarano Zaolino-Galano e Iacovacci spetta il compito di fare chiarezza su tutto. Il perché dei ritardi dell'approvazione del finanziamento da parte del MIMIT. Quali conseguenze in caso di riduzione o mancata approvazione. L'assunzione di responsabilità da parte nostra per assicurare un governo alla fabbrica si basa sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulle garanzie di rilancio per il futuro. Nel prossimo incontro valuteremo lo scenario che ci sarà prospettato e ci comporteremo di conseguenza.