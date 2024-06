L'avellinese Alessandro Fontana porta il suo "Collateral" al Nameless 2024 Da domani 14 giugno il festival di musica elettronica che durerà fino a domenica 16

AAAcercasi: Alessandro Fontana in giro per l'Europa con in cuffia il suo nuovo EP, "Collateral", uscito lo scorso 3 maggio. Dopo aver conquistato Berlino, Vienna, Liverpool, Polonia, Londra, Fontana torna a casa, la sua casa artistica, Milano. Ad ospitarlo questa volta, un palco totalmente inaspettato, in una location mozzafiato: il Lago di Como.

Per chi se ne intende, gli indizi sono già chiari. Il palco che ospiterà il nostro artista avellinese sarà quello del Nameless 2024, il festival di musica elettronica che ogni anno spinge un grande numero di persone a spostarsi e a raggiungere lo stage. Il festival avrà inizio domani 14 giugno e durerà fino a domenica 16.

Alessandro condividerà il palco del venerdì, nella "Offline Experience", lo stage sponsorizzato da Heineken, con altre personalità musicali straordinarie, con djs affermati, come Manuelito o Rivastarr. Il Nameless festival rappresenta un’occasione unica per un dj come Alessandro: già un EP e un album a terra, l’Europa lo ha conosciuto e lo stima, e adesso è il momento di far parlare di lui sui palchi d’Italia. Nel 2023 il Nameless ha festeggiato i suoi dieci anni di attività, con 100.000 ospiti, 4 palchi e 120 artisti. Quest'anno si prepara a vivere un weekend straordinario, sulla scia dello scorso anno, proponendo i migliori performer al mondo, alcuni di questi in esclusiva in Italia