Avellino, domani al Parco Santo Spirito i controlli gratuiti al seno Il camper dell'Asl di Avellino sarà presente dalle 9 alle 18

Domani 16 giugno i Camper dell'ASL saranno ad Avellino a Parco Santo Spirito nell'ambito della Manifestazione Sportdays per lo Screening gratuito della mammella e della cervice uterina.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sarà possibile accedere alla mammografia per le donne residenti in provincia di Avellino di età compresa tra i 50 e i 69 anni e ai pap test per le donne, sempre residenti in provincia di Avellino, tra i 25 e i 64 anni fino ad esaurimento posti.