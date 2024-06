Cessione quote IIA: è caos, oltre al danno la beffa Quattro ore di sciopero ad ogni fine turno a Flumeri

"Come se non bastassero le forti preoccupazioni dei dipendenti IIA, per la cessione delle quote azionarie da parte di Invitalia e Leonardo al gruppo Seri, la direzione di produzione aggiunge ulteriore caos, facendo avanzare le linee senza il completamento delle varie fasi. Ciò significa mettere a rischio l’incolumità delle lavoratrici e i lavoratori, nonché la qualità del prodotto. Esempio: lavorazione vetroresina in linea e lavoratori di recupero costantemente fuori postazione, nonostante le continue segnalazioni, l’azienda continua a fare orecchie da mercante." E' quanto scrive in una nota la Rsu di Fim, Fiom, Fismic Uilm proclamando quattro ore di sciopero ad ogni fine turno.