Gianluca Festa in giunta? Nargi: "Città stanca dei gossip, lasciatemi lavorare" Il sindaco di Avellino glissa , ma non nega: i pettegolezzi non interessano a nessuno

Un’indiscrezione sta facendo il giro di Avellino in queste ore: Gianluca Festa, ex sindaco della città, potrebbe essere presto chiamato a far parte della giunta del nuovo primo cittadino, Laura Nargi, forse anche con il ruolo di vice. Al momento, però, si tratta solo di rumors, che non trovano conferma ufficiale.

Nessuna conferma il sindaco Laura Nargi ma neanche smentita che, a margine di un incontro intervistata dai cronisti, ha sottolineato la necessità di concentrarsi sul futuro di Avellino e sul suo sviluppo, piuttosto che farsi distrarre dai gossip. "La città, io l’ho sentita, la percepisco in questi ultimi giorni, soprattutto a causa delle novità diffuse dagli organi di stampa e dalle TV", ha affermato il sindaco. "La città è stanca, stanca di sentire e correre dietro a notizie che non riguardano il vero sviluppo della città. Io e l’ex sindaco Festa abbiamo sicuramente a cuore Avellino e il suo sviluppo", ha aggiunto la Nargi. Lasciatemi lavorare, vi prometto di far crescere ancora di più la nostra città, perché negli ultimi anni l’abbiamo fatto e l’abbiamo fatto bene".

La politica avellinese sembra essere quindi al centro di un possibile cambiamento, ma Laura Nargi è chiara nel dichiarare che le risposte alle domande politiche non arriveranno dai gossip. "No, ho già detto che non rispondo ai gossip o alle informazioni, che giustamente i giornalisti danno. Vorrei rispondere con i fatti, per la città", ha concluso".