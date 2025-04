Da Roma ad Ariano in Ferrari a 94 anni: ma ecco cosa accade durante il viaggio Una storia da raccontare che ha davvero dell'incredibile

A 94 anni parte da Roma alla guida della sua amatissima Ferrari Dino 308 Gt4 per raggiungere Ariano Irpino. Un viaggio avventura quello di Gaetano Lambiente, nativo di Monteleone di Puglie ma residente ad Ariano Irpino e in qualche periodo dell'anno nella capitale che ha davvero dell'incredibile, ma conclusosi fortunatamente a lieto fine.

Lo abbiamo incrociato per caso lungo la statale 90 delle puglie nel traffico di Cardito su un carro attrezzi Aci. A soccorrerlo a Nola, in autostrada sono stati Franco Iovino insieme a sua moglie Imma: "A prescindere dal lavoro che svolgiamo ogni giorno, ci siamo trovati di fronte ad un caso umano, una persona anziana e sola in strada, seppur dinamica alla sua veneranda età ma in serie difficoltà dopo una giornata avventurosa. Gli abbiamo offerto tutta la nostra assistenza fino a giungere a destinazione. Una storia davvero emozionante, è bello vedere una persona di una certa età, custodire un'auto che ha fatto la storia. E lui davvero molto forte".

Alla fine Gaetano che nella sua giornata rocambolesca e stancante ha smarrito anche il suo telefonino, restando completamente isolato è finito ai box con la sua fiammante Ferrari da Raffaele e Antonio Ciccone, Futurauto, in via Variante ad Ariano Irpino, i quali lo hanno subito accolto, tranquillizzato, mostrando grande disponibilità e accompagnato a casa.

"Sono rimasto e piedi e ho perso anche il telefonino - ci dice Gaetano sorpreso dalla nostra telecamera - perdeva un pò d'acqua dal vano motore, sono arrivato in autostrada, si è fermata la prima volta a Roma poi mi sono rimesso in viaggio riuscendo ad arrivare a Caserta, verso Nola e alla fine non è più ripartita".

Tutto è bene quel che finisce bene. Ferrari in officina pronta per essere ispezionata e immancabile foto di gruppo con l'arzillo 94enne che ora spera di rimettersi al più presto al volante della sua auto storica e riprendere i suoi frequenti viaggi.