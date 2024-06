L'Asl distribuisce premialità ai dipendenti e avvia contraffazione integrativa Lo comunicazione del direttore generale dell'Asl Mario Ferrante

A seguito dell’accordo sindacale sottoscritto dall’Asl di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio

Ferrante, e i sindacati lo scorso 29 maggio 2024, acquisito parere favorevole del collegio sindacale, con la

mensilità di giugno 2024 si provvederà ad erogare le spettanze al personale del comparto relative alla

premialità residua anno 2022 e la quota anno 2023, nonché quote di indennità residue non corrisposte.

A breve seguirà la convocazione per la contrattazione integrativa per la destinazione dei fondi anno 2024 e

l’avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi per il personale del comparto.