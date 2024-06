Vertenza IIA, la denuncia di Zaolino: "Azienda in crisi ma assume..." Il segretario Fismic incontra gli operai di Valle Ufita

Industria Italiana Autobus, non solo le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati per la cessione delle quote al gruppo Seri. Ora si pone anche un problema di sicurezza perché la direzione di produzione fa avanzare le linee senza il completamento delle varie fasi. Intanto, la Fismic, alla presenza del segretario generale Roberto Di Maulo, ha incontrato gli operai, che sono in sciopero per 4 ore a ogni fine turno, esprimendo ancora perplessità su Civitillo e la Seri.

“Rischia di essere un grande cavallo di Troia per questa azienda cinese che già possiede Pegasus in Europa e non si capisce perché dovrebbe averne un altro. Basta guardare i conti del PNRR, in Italia si devono spendere tanti miliardi per ammodernare il parco viaggiante nelle città e nei trasporti extraurbani su gomma. E di sicuro i cinesi ci vogliono mettere le mani sopra".

E dal segretario provinciale Zaolino arriva una denuncia forte. “Sembra un paradosso un'azienda in crisi in questi ultimi due mesi ha assunto 55 interinali e altri venti sono stati selezionati per i prossimi due mesi. E si capisce che chi ne mastica di queste cose sono serviti per fare campagna elettorale, non per rilanciare l'azienda e non per produrre autobus che servivano per alleggerire il debito di 200 milioni di euro accumulati in questi anni”