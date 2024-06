Antonio e Laura, voto quasi in contemporanea: lui col figlio, lei col marito Nessuno dei due candidati è andato al mare a differenza degli avellinesi

Nessuno dei due candidati a sindaco è andato a mare, a differenza degli avellinesi che le urne in mattinata le hanno disertate in maniera clamorosa. Ma c'è tempo per recuperare fino a lunedì alle ore 15.

I due sfidanti hanno votato in tarda mattinata e il loro voto non è rientrato nel dato dell'affluenza delle 12. Antonio Gengaro si si è presentato a viale Italia nella sezione 28 della scuola Solimena intorno alle 12 e 30. Accompagnato dal figlio Cecco, Antonio Gengaro in tenuta sportiva ha varcato la soglia del seggio distribuendo sorrisi e strette di mano.

In contemporanea Laura Nargi, completo bianco con i cagnolini al seguito, scortata dal marito e dalla sorella è entrata sorridente nella sezione 9 della Leonardo Da Vinci in via trinità.

Aveva già votato l'ex sindaco Festa, come sempre di buon'ora sfuggendo a telecamere e fotografi nel seggio di via Scandone a due passi dalla sua abitazione.

pi.mel.