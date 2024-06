Capitale italiana del Volontariato, in Provincia la presentazione del programma Martedì 25 giugno, ore 10.30 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Avellino

In vista della presentazione della candidatura di Avellino e Benevento a Capitale Italiana del Volontariato 2025 il CSV Irpinia Sannio ETS organizza una conferenza stampa per la giornata di martedì 25 giugno, ore 10.30 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Avellino - Palazzo Caracciolo, in Piazza Libertà.



Sarà presente il presidente del CSV Irpinia Sannio ETS Raffaele Amore che illustrerà l'iter della candidatura che il Centro Servizi per il Volontariato di Irpinia e Sannio presenterà in risposta al Bando pubblicato da CSVnet, ente che ogni anno rilascia il titolo di Capitale Italiana del Volontariato in partenariato con il Forum Nazionale del Terzo Settore e la Caritas Italiana.



Il titolo di Capitale Italiana del Volontariato 2025 (istituito nel 2021 e riconosciuto fino ad oggi a Bergamo nel 2022, Cosenza nel 2023 e Trento nel 2024) viene assegnato alla città che ha saputo valorizzare il contributo di volontari, associazioni e amministrazioni locali nella costruzione del bene comune. Fondamentale dunque sarà nell'iter per la candidatura il supporto ed il contributo dei partner pubblici e privati che affiancheranno il CSV Irpinia Sannio ETS in questa sfida che vuole rappresentare una grande opportunità per il territorio delle due province.