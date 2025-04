Avellino pronta per la festa biancoverde: divieti e strade chiuse il 19 aprile Ecco l'ordinanza prevista per sabato 19 aprile

In vista dei festeggiamenti previsti ad Avellino per sabato 19 aprile 2025, legati a eventi sportivi che coinvolgeranno l’intera città, il Comune di Avellino ha disposto una serie di modifiche alla viabilità cittadina. Lo ha comunicato il Comando di Polizia Municipale attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 224/R.O., firmata il 17 aprile.

L’ordinanza prevede divieti di circolazione e restrizioni alla sosta in diverse strade del centro cittadino, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la corretta gestione dell’afflusso di persone durante cortei e manifestazioni.

Nel dettaglio, dalle ore 19:00 fino al termine della manifestazione, sarà vietato il transito veicolare, ad eccezione dei residenti, in:

•Viale Italia (tra Via Marconi e Corso Vittorio Emanuele)

•Via F.lli Del Gaudio

•Via Sellitto (da Via Cotone a Viale Italia)

•Via De Concili

•Via Matteotti

•Via Partenio (tra Via Mazas e Piazza Garibaldi)

•Piazza Garibaldi (tra Via Partenio e Via Terminio)

Inoltre, i veicoli provenienti da Via Mancini avranno l’obbligo di svolta a sinistra su Corso Vittorio Emanuele, proseguendo su Via Mazas.

A partire dalle ore 16:00, scatteranno anche i divieti di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via De Concili e Piazza Garibaldi (nel tratto tra Via Partenio e Via Terminio), fatta eccezione per i veicoli autorizzati. Il Comune ha affidato alla ditta A.C.S. l’apposizione della segnaletica temporanea e ha incaricato le forze dell’ordine di vigilare sull’attuazione dell’ordinanza. L’Amministrazione invita i cittadini alla massima collaborazione, sottolineando l’importanza di queste misure per garantire lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti previsti.