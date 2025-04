Sorrento-Avellino: mille biglietti solo per i residenti in Irpinia, i dettagli Settore ospiti e tribunale laterale sinistra: occorre anche la fidelity card del club biancoverde

Domattina alle 8 inizierà la prevendita biglietti per assistere al match Sorrento-Avellino sugli spalti dello stadio "Alfredo Viviani" di Potenza. La gara è in programma sabato con calcio d'inizio alle 18.30. Il tagliando avrà un prezzo unico di 20 euro più diritti di prevendita. Sono mille i biglietti a disposizione dei tifosi dell'Avellino (500 per il settore ospiti e 500 per la tribuna laterale sinistra): l'acquisto sarà possibile presso i rivenditori Go2 e sarà riservato ai soli residenti nella provincia di Avellino e possessori della fidelity card dell'US Avellino. La prevendita terminerà domani alle 19, ma è presumibile l'acquisto di tutti i tagliandi in pochi minuti. Il tifo organizzato sarà al "Viviani" per l'ultima trasferta dei lupi nella stagione regolare.

Indicazioni per i tifosi del Sorrento

"Il rilascio dei biglietti per i tifosi del Sorrento per la tribuna centrale e laterale destra (secondo indicazioni del GOS) avverrà esclusivamente presso lo stadio "Italia" di Sorrento. Il percorso consigliato ai tifosi del Sorrento è: uscita Potenza Centro - Ponte Musmici - Via Vaccaro - Viale Dante - Viale Marconi (fino ad altezza BNL). Il botteghino dello stadio "Alfredo Viviani" di Potenza resterà invece chiuso nel giorno della partita".